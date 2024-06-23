Камчатка и Омская область выбирают депутатов местных советов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Начались выборы депутатов местных советов в Камчатском Крае и Омской области, всего в них смогут поучаствовать 1208 избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК РФ в Telegram-канале.
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