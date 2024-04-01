Пасечник: в ЛНР восстановили более 3,5 тысяч объектов

Региону помогают федеральные органы власти и братские регионы-шефы Более 3,5 тыс. объектов инфраструктуры удалось восстановить в Луганской Народной Республике после её вхождения в состав России в 2022 году, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
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