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Петербургский дневник

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Пасечник: в ЛНР восстановили более 3,5 тысяч объектов

Региону помогают федеральные органы власти и братские регионы-шефы Более 3,5 тыс. объектов инфраструктуры удалось восстановить в Луганской Народной Республике после её вхождения в состав России в 2022 году, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

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