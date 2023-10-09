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Потеряла или продала: куда исчезли бриллианты принцессы Дианы?

Потеряла или продала: куда исчезли бриллианты принцессы Дианы?

Принц Уильям возмущен отношением Меган к памяти его матери. Принц Гарри и Меган без помолвочного кольцо, сентябрь 2023-го LEGION-MEDIAТаким было кольцо Меган в 2017-м LEGION-MEDIAМеган Маркл неприятно удивила даже своих собственных фанатов.

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