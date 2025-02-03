Независимые исследователи обнаружили на поверхности Марса структуры, напоминающие руины древней крепости.
На Марсе нашли объект, похожий на квадратный фундамент древней крепости
Комментарии
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Малик Гумеров
Фантазиям нет границ ...?
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22 час.
МГ
Малик Гумеров
"колонизационных миссий к Красной планете." - паразитов никто не выпустит за орбиту Земли !!! Люди сами уничтожают среду своего обитания в стремлении паразитировать , колонизировать ....... ! Таких паразитов санируют .....
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22 час.
М
ММ
Уж слишком много следов бывшей цивилизации на Марсе. От пирамид и тоннелей до артефактов, запечатленных и стертых со снимков НАСА.
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17 час.
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