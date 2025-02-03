На Марсе нашли объект, похожий на квадратный фундамент древней крепости

"колонизационных миссий к Красной планете." - паразитов никто не выпустит за орбиту Земли !!! Люди сами уничтожают среду своего обитания в стремлении паразитировать , колонизировать ....... ! Таких паразитов санируют .....

М

ММ

Уж слишком много следов бывшей цивилизации на Марсе. От пирамид и тоннелей до артефактов, запечатленных и стертых со снимков НАСА.