TRENDYMEN
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TRENDYMEN

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На Марсе нашли объект, похожий на квадратный фундамент древней крепости

На Марсе нашли объект, похожий на квадратный фундамент древней крепости

Независимые исследователи обнаружили на поверхности Марса структуры, напоминающие руины древней крепости.

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Комментарии
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Малик Гумеров
Фантазиям нет границ ...?
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22 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;колонизационных миссий к Красной планете.&quot; - паразитов   никто не выпустит за орбиту Земли !!!      Люди сами уничтожают среду своего обитания в стремлении паразитировать , колонизировать ....... !          Таких паразитов   санируют  .....
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22 час.
М
ММ
Уж слишком много следов бывшей цивилизации на Марсе. От пирамид и тоннелей до артефактов, запечатленных и стертых со снимков НАСА.
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17 час.
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