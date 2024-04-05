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Юрист рассказал о льготах для предпенсионеров в 2024 году

Юрист рассказал о льготах для предпенсионеров в 2024 году

В 2024 году предпенсионерами станут мужчины, рожденные в 1964 году, и женщины 1969 года рождения. О льготах, которые они смогут получить, сообщил агентству «Прайм» Вадим Виноградов, декан юридического факультета НИУ ВШЭ.

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