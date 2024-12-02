МВД Грузии: на акциях протеста в Тбилиси задержаны 224 человека

Правоохранители Грузии задержали на прошедших в Тбилиси акциях протеста более 200 человек. «Всего по Кодексу об административных правонарушениях на акциях были задержаны 224 человека», — сообщили в МВД страны, передаёт РИА Новости.
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