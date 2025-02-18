Эксперты назвали три района Москвы с самыми доступными квартирами

В январе 2025 года самый низкий ценовой диапазон в Москве зафиксирован в Северном административном округе (САО), сообщили «Известиям» 18 февраля специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии