Покос сорной травы в Тамбове может обойтись бюджету в 10 млн рублей

На покос сорной травы власти Тамбова выделяют из бюджета 10 миллионов рублей. В Единой информационной системе «Закупки» размещено четыре извещения о поиске организаций, которые будут оказывать эту услугу муниципалитету до 1 октября этого года.
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