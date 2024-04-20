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Покос сорной травы в Тамбове может обойтись бюджету в 10 млн рублей

Покос сорной травы в Тамбове может обойтись бюджету в 10 млн рублей

На покос сорной травы власти Тамбова выделяют из бюджета 10 миллионов рублей. В Единой информационной системе «Закупки» размещено четыре извещения о поиске организаций, которые будут оказывать эту услугу муниципалитету до 1 октября этого года.

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