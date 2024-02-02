Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы

Размер единовременной выплаты составит 6 тыс. рублей Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получат от правительства Москвы единовременную материальную помощь к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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