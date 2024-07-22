Король скверов: чему радуются и на что жалуются жители Бахчисарая

Если перефразировать советскую киноклассику, Бахчисарай – город контрастов. Средневековая экзотика здесь соседствует с провинциальной архитектурой царской России, а местные, сугубо южные постройки мирно уживаются с типовой застройкой эпохи СССР.
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