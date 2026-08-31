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Русский Днепропетровск

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Наступ идиотов: 4,5 тысячи латиносов и десятки тысяч «азовцев» * жаждут быть убитыми на подходах к Красному Лиману

Наступ идиотов: 4,5 тысячи латиносов и десятки тысяч «азовцев» * жаждут быть убитыми на подходах к Красному Лиману

Радомир Маркуш 31 августа 2026 г., 17:04   Значительные силы ВСУ сами прут в Оскольский «огневой мешок», неся чудовищные потери Профильный российский ….

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