Ретропонедельник №134. Сетка академика Павловского

Сегодня понедельник. То есть в виртуальном музее советской бытовой техники пройдет новая выставка. В настоящее время это сетка, разработанная ученым Павловским для защиты людей, работающих на открытом воздухе, от комаров.
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