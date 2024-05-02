Золотые колосья хлеба... ПЕСНЯ НА СТИХИ

Золотые колосья хлеба,На губах моих горечь трав.Опрокинуть бы серое небо,В тишину молодых дубрав.Я вращаю ногами землюИ, что вижу, о том пою,И душою своей не приемлю,Когда плугом идут по жнивью,Когда воздух наполнен гарью,Когда чавкает сонно гать,Когда там, за безбрежной далью,Не встречает сыночка мать,Когда я обречён на муку,Когда грусть забирает в плен.