Виктор Шамонин-...
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Золотые колосья хлеба... ПЕСНЯ НА СТИХИ

Золотые колосья хлеба... ПЕСНЯ НА СТИХИ

  Золотые колосья хлеба,На губах моих горечь трав.Опрокинуть бы серое небо,В тишину молодых дубрав.Я вращаю ногами землюИ, что вижу, о том пою,И душою своей не приемлю,Когда плугом идут по жнивью,Когда воздух наполнен гарью,Когда чавкает сонно гать,Когда там, за безбрежной далью,Не встречает сыночка мать,Когда я обречён на муку,Когда грусть забирает в плен.

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