Илон Маск критикует Зеленского за новую стратегию переговоров

Илон Маск раскритиковал подход Зеленского к переговорам, назвав его нереальным. Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне завершилась конфликтом из-за неуважительного отношения украинского лидера, что поставило под угрозу дальнейшую помощь Украине.
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