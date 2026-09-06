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Спорт Уик-Энд

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ВЕДЕНЕЕВ: Мягко говоря, нестабильность «Зенита» удивления уже не вызывает - уступили команде, вышедшей играть с трясущимися ногами и в 9 защитников

ВЕДЕНЕЕВ: Мягко говоря, нестабильность «Зенита» удивления уже не вызывает - уступили команде, вышедшей играть с трясущимися ногами и в 9 защитников

«Мы опять вынуждены повторить, что любое поражение «Зенита», и тем более на своем стадионе - это сенсация.

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