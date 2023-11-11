Байден планирует «жесткий разговор» с Си Цзиньпинем

ИВ

Иван Вакула

Ещё неизвестно, что хочет Си от этого визита, можно ожидать всего от хитрого Си. Мы для него сырьевой придаток, по вопросу СВО он за мирное урегулирование, никаких военных союзов с нами не будет, вот Тайвань, это территория Китая. В общем китайцы себе на уме, и рыбку съесть и на трёх стульях сесть.