С 1-го сентября в школах начинают действовать новые санитарные правила и нормы

С 1 сентября в школах начинают действовать новые санитарные правила и нормы. Что изменилось в образовательных учреждениях расскажет главный специалист-эксперт по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Кузбассу – Марианна Исакова.
С 1 сентября в школах начинают действовать новые санитарные правила и нормы. Что изменилось в образовательных учреждениях расскажет главный специалист-эксперт по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Кузбассу – Марианна Исакова.
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