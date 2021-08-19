Вести Кузбасс

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Ну и в чём прикол? Нормальный процесс при делении пчелиной семьи.В Кемерове пчёлы ...
  • Галина Назарова
    чумовая запись!!!! долго искали????Трое жителей Кисе...
  • Wladimir Соснин
    Это что сенсация на всю страну?В Кемерове рециди...

С 1-го сентября в школах начинают действовать новые санитарные правила и нормы

С 1-го сентября в школах начинают действовать новые санитарные правила и нормы

С 1 сентября в школах начинают действовать новые санитарные правила и нормы. Что изменилось в образовательных учреждениях расскажет главный специалист-эксперт по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Кузбассу – Марианна Исакова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх