Уиткофф назвал главные темы на переговорах по Украине

www.globallookpress.com/Anna Moneymaker - Pool via CNP/Keystone Press Agency Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал главными темами на переговорах по Украине отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю.
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