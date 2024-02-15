Почти 1700 придомовых территорий и общественных пространств благоустроено в регионе благодаря нацпроекту

До старта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России, в Новосибирской области благоустраивалось в год 5-6 общественных территорий, но в период с 2018 года их количество увеличилось многократно.
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