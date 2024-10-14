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СМИ узнали, что вступил в силу приговор планировавшим подрыв здания ФСБ в Москве

СМИ узнали, что вступил в силу приговор планировавшим подрыв здания ФСБ в Москве

ТАСС/Николай Галкин По делу шестерых членов международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавших подрыв здания ФСБ на Лубянке в Москве, апелляционный военный суд во Власихе признал законным исполнение приговора.

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