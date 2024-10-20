Телепортация: миф или реальность

В этом материале мы рассмотрим, что такое телепортация, какие виды телепортации определены на сегодняшний день (квантовая и кротовые норы), где она уже применяется и какие мифы о ней существуют и активно ходят по просторам Сети.
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