90-летнюю годовщину со дня рождения Василия Ланового отметили в Кремле

21 февраля 2024 года при поддержке Правительства города Москвы в Государственном Кремлевском Дворце прошел концерт «Гордиться славою своих предков», посвященный девяностолетию со дня рождения народного артиста Советского Союза, Героя труда Российской Федерации, почетного гражданина Москвы Василия Семеновича Ланового.
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