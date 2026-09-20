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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матиас Лессор: «С Обрадовичем все совершенно иначе, чем при Атамане»

Форвард « Панатинаикоса » Матиас Лессор рассказал о различиях между нынешним главным тренером команды Желько Обрадовичем и Эргином Атаманом , под руководством которого француз выступал в течение трех лет.

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