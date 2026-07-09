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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменева дисквалифицировали на 2 года за допинг: «Ждем полный текст решения, будем рассматривать возможность его обжалования, чтобы доказать мою невиновность»

Нападающий Владислав Каменев сообщил, что получил 2 года дисквалификации за допинг.  29-летний форвард уже пропустил сезон-2025/26 в FONBET КХЛ из-за нарушения антидопинговых правил.

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