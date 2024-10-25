Посол Лабецкий рассказал, какие ожидания у России от «вахты» Бразилии в БРИКС

Москва надеется, что она поспособствует расширению экономического и инвестиционного сотрудничества Москва ожидает, что бразильская «вахта» в объединении БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, рассказал РИА Новости посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.