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Петербургский дневник

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Посол Лабецкий рассказал, какие ожидания у России от «вахты» Бразилии в БРИКС

Посол Лабецкий рассказал, какие ожидания у России от «вахты» Бразилии в БРИКС

Москва надеется, что она поспособствует расширению экономического и инвестиционного сотрудничества Москва ожидает, что бразильская «вахта» в объединении БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, рассказал РИА Новости посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

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