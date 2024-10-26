Тегеран, основываясь на Уставе ООН, считает себя обязанным ответить на удар, который нанес по территории Ирана Израиль.
МИД Ирана: Тегеран считает себя обязанным ответить на израильский удар
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕ
Сергей ЕВ
Ждем ответный удар Ирана по евреям, чтобы надолго отбить их "хотелки"
Ответить
19 час.
Сергей
последнее иранское (раньше было китайское) предупреждение.... бить надо, а не пугать... стыдоба..
Ответить
15 час.
Константин Тишин
Иран ушёл в тень для постоянного ожидания евреев возмездия. Это доводит до слабой позиции и тогда будет нанесён неожиданный ответ. И это будет также неожиданно как с электроникой начинённой взрывчаткой. У Ирана все козыри сейчас. Сша не полезут в данный конфликт точно
Ответить
13 час.
Свежие комментарии