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МИД Ирана: Тегеран считает себя обязанным ответить на израильский удар

МИД Ирана: Тегеран считает себя обязанным ответить на израильский удар

Тегеран, основываясь на Уставе ООН, считает себя обязанным ответить на удар, который нанес по территории Ирана Израиль.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Ждем ответный удар Ирана по евреям, чтобы надолго отбить их &quot;хотелки&quot;
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19 час.
Сергей
последнее иранское (раньше было китайское) предупреждение....   бить надо, а не пугать...  стыдоба..
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15 час.
Константин Тишин
Иран ушёл в тень для постоянного ожидания евреев возмездия. Это доводит до слабой позиции и тогда будет нанесён неожиданный ответ. И это будет также неожиданно как с электроникой начинённой взрывчаткой. У Ирана все козыри сейчас. Сша не полезут в данный конфликт точно
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13 час.

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