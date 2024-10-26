МИД Ирана: Тегеран считает себя обязанным ответить на израильский удар

Константин Тишин

Иран ушёл в тень для постоянного ожидания евреев возмездия. Это доводит до слабой позиции и тогда будет нанесён неожиданный ответ. И это будет также неожиданно как с электроникой начинённой взрывчаткой. У Ирана все козыри сейчас. Сша не полезут в данный конфликт точно