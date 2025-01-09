Ъ: рост цен обеспечил увеличение сборов кинотеатров в новогодние праздники

Сборы кинотеатров с 1 по 8 января достигли более 6 млрд руб. относительно 5,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.