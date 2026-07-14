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Аргументы и Факты

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Христофору: Каллас позорит ЕС своим незнанием

Христофору: Каллас позорит ЕС своим незнанием

Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике высказывания главы дипломатии ЕС Кая Каллас, утверждая, что ее непонимание геополитической значимости торговых отношений с Россией бросают тень на всю организацию.

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