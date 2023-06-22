Военное обозрение

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Как Россию превращали в сырьевую полуколонию – «северную Нигерию»

Как Россию превращали в сырьевую полуколонию – «северную Нигерию»

Финансовая пирамида ГКО В 1991 году наша Родина стала трофеем Запада и его пятой колонны – «перестройщиков-демократизаторов».

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