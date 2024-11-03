Небензя подал жёсткий сигнал внутренним врагам России: "Сразу хочу предупредить"

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
так  если  они по сути враги  .то почему  с ними не борятся ?  почему  они все сидят на руководящих постах  ?  почему  враги  не наказаны ?  может потому что врагов крышуют  большие   враги в Кремле ?
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