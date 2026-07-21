Москвичам предсказали погоду на август

Предстоящий август в Москве и Подмосковье будет дождливым. Погоду в заключительном месяце лета жителям столичного региона предсказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии