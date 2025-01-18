⚡️🎥В сети появились кадры с "призраком Киева", который не смог совладать с F-16😂 #Украина #ВСУ #Тищенко #Юмор.
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⚡️🎥В сети появились кадры с "призраком Киева", который не смог совладать с F-16😂 #Украина #ВСУ #Тищенко #Юмор.
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