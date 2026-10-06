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У пары из Москвы во время полета в Хошимин украли €1800 из ручной клади

У супружеской пары из России украли 1800 евро (около 170 тыс. рублей) во время авиаперелета из Москвы во вьетнамский Хошимин.

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