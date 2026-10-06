У пары из Москвы во время полета в Хошимин украли €1800 из ручной клади

У супружеской пары из России украли 1800 евро (около 170 тыс. рублей) во время авиаперелета из Москвы во вьетнамский Хошимин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин назначил На...
- СТ Путин назвал недо...
- Путин: Россия ник...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым