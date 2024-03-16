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В США призвали Киев начать переговоры, пока на Украине не наступил крах

В США призвали Киев начать переговоры, пока на Украине не наступил крах

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Западу необходимо подтолкнуть Украину к мирным переговорам, пока в стране не произошел полный коллапс, заявил обозреватель Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft.

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Комментарии
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E
Ed
Да нафиг эти переговоры не нужны - нужна полная и безоговорочная капитуляция со сдачей всех наемников или их уничтожением, всего оружия, иностранного прежде всего. Отказом от причерноморской зоны, возвратом долгов (еще при Янеке им сдуру заняли).
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