В США призвали Киев начать переговоры, пока на Украине не наступил крах

E

Ed

Да нафиг эти переговоры не нужны - нужна полная и безоговорочная капитуляция со сдачей всех наемников или их уничтожением, всего оружия, иностранного прежде всего. Отказом от причерноморской зоны, возвратом долгов (еще при Янеке им сдуру заняли).