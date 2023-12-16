В настоящий момент мир наблюдает начало краха Украины как национального государства. Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону рассказал бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке, экс-разведчик Армии США Скотт Риттер.
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