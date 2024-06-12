Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Британские рабочие становятся менее мотивированными, чем их коллеги

Британские рабочие становятся менее мотивированными, чем их коллеги

В прошлом году экономика Великобритании потеряла более 257 млрд фунтов стерлингов ($327 млрд) потенциального объема производства из-за демотивации рабочих, что усугубило кризис производительности, из-за которого страна отстала от других богатых стран.

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