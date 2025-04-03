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Царьград

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Bloomberg: украинская делегация едет в Вашингтон для обсуждения минеральной сделки

Bloomberg: украинская делегация едет в Вашингтон для обсуждения минеральной сделки

Визит запланирован на конец недели или начало следующей, сообщает Bloomberg.Украинская делегация в ближайшее время прибудет в США, чтобы обсудить сделку по недрам.

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