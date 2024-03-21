NI: Украине следует начать переговоры с Россией, пока не ухудшились ее позиции

Украине следует как можно скорее начать переговоры с Россией, пока не ухудшились ее позиции. А это неизбежно произойдет после прекращения помощи от США, написал обозреватель американского издания The National Interest Харрисон Касс.
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