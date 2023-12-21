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Закон, порядок, государство

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В Амурской области в соединении связи ВВО прошел телемост между участниками СВО и их родными

В Амурской области в соединении связи ВВО прошел телемост между участниками СВО и их родными

Жены и дети поздравили военнослужащих с наступающим Новым годом, рассказали о том, как проходит их подготовка к праздникам, пожелали крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения своих защитников домой.

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