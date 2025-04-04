Мошенники перестали требовать код из SMS, объясняя жертве, что это опасно. Чтобы втереться в доверие, теперь злоумышленники во время звонка просят жер...

Мошенники перестали требовать код из SMS, объясняя жертве, что это опасно. Чтобы втереться в доверие, теперь злоумышленники во время звонка просят жертву подождать на линии и, не отключая звук, обсуждают на фоне, что к разговору можно подключать «генерала ФСБ».