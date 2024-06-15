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В Росреестре рассказали, где в Орловской области много земли под жилую застройку

В Росреестре рассказали, где в Орловской области много земли под жилую застройку

Почти в каждом районе Орловской области есть свободные земельные участки, которые могут использоваться как для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), так и для строительства многоквартирных домов (МКД).

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