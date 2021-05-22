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В Самарской области выросла заболеваемость COVID

В Самарской области на прошедшей неделе зафиксирован рост случаев заболевания коронавирусом. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с распространением инфекции сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

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