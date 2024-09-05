СК России возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению терактов

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан Российской Федерации, а также иных лиц по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.
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