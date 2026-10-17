В течение ночи перехвачены и уничтожены 610 украинских БПЛА над территориями Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.
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