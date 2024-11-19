В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. России необходимо вернуться к советской практике обязательного организованного набора трудовых мигрантов на конкретные проекты, прежде всего строительные, с жесткими условиями выезда по окончании работ.
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