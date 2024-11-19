НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...А что случилось?....
  • Александр Ширай
    Вот именно, это не территории, а люди."Я думаю, что мы ...
  • Анастасия Гончарова
    а не пора ли нам уничтожать этих хохломразей, везде ,хоть на краю земли где бы они не прятались...😡Морской офицер, п...

В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов

В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. России необходимо вернуться к советской практике обязательного организованного набора трудовых мигрантов на конкретные проекты, прежде всего строительные, с жесткими условиями выезда по окончании работ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх