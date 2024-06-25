Разработчики шутера Deadrop отрекаются от своего основателя стримера Dr Disrespect н...

Разработчики шутера Deadrop отрекаются от своего основателя стримера Dr Disrespect на фоне скандалаНезависимая студия Midnight Society, состоящая из опытной команды разработчиков и работающая над амбициозным шутером Deadrop, была основана несколько лет назад стримером Dr Disrespect.
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