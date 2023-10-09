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NI: ХАМАС нанес удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии

NI: ХАМАС нанес удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии

Специалист в сфере политологии Карлос Роа указал на тот факт, что атакующие манёвры войск ХАМАСА оказались нацелены на то, чтобы не позволить израильской стороне укрепить взаимоотношения с Саудовской Аравией.

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