NI: ХАМАС нанес удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии

Специалист в сфере политологии Карлос Роа указал на тот факт, что атакующие манёвры войск ХАМАСА оказались нацелены на то, чтобы не позволить израильской стороне укрепить взаимоотношения с Саудовской Аравией.
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