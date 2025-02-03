Тайный язык гарема. Как имена наложниц Османской империи становились кодами власти Ирина ВальковаВ истории Османской империи гарем был не просто местом женской изоляции, а центром политических интриг, где судьбы женщин зависели не только от их происхождения или характера, но и от их имён.