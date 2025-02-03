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Тайный язык гарема. Как имена наложниц Османской империи становились кодами власти

Тайный язык гарема. Как имена наложниц Османской империи становились кодами власти

Тайный язык гарема. Как имена наложниц Османской империи становились кодами власти Ирина ВальковаВ истории Османской империи гарем был не просто местом женской изоляции, а центром политических интриг, где судьбы женщин зависели не только от их происхождения или характера, но и от их имён.

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