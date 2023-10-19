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Военное обозрение

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Война на средиземноморских коммуникациях: итальянский флот в начале Второй мировой

Война на средиземноморских коммуникациях: итальянский флот в начале Второй мировой

Во время Второй мировой войны Третий рейх и его итальянские союзники столкнулись с проблемой обеспечения безопасности морских коммуникаций в Средиземном море.

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