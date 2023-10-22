Сергей Караман: «Когда все судьи ВСМ массово ушли - это был сильный удар»

Тот факт, что многие судьи покинули систему правосудия в Республике Молдова, является серьезной проблемой, считает временный председатель Высшего совета магистратуры Сергей Караман, который подробнее раскрыл эту тему в интервью порталу Noi.
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